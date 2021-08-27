Среди стран СНГ казахстанцы платят меньше всего за коммуналку - исследование

На оплату коммунальных услуг уходит менее 12% "чистой" заработной платы одного казахстанца, сообщает zakon.kz.

К таким результатам пришли аналитики Numbeo.

Для сравнения: в России показатель достигает 17%, в Украине - 23%

Основные коммунальные услуги - электричество, отопление, водоснабжение, вывоз мусора - для квартиры площадью 85 кв. м обходятся в РК в среднем в 49,41 долларов ежемесячно. Среди обследованных стран СНГ это третий результат, по миру - 21-е место среди 109 стран, вошедших в мониторинг, - говорится в сообщении Energyprom.kz.

Самые дешевые коммунальные услуги среди стран СНГ - в Узбекистане (30,43 долларов), самые дорогие - в Молдове (119,46 долларов).

Среди всех стран рейтинга самые низкие цены зафиксированы в Нигерии (всего 21,78 долларов в месяц), самые высокие - в Германии (сразу 263,45 долларов).

Важно понимать, что сами по себе цены не дают адекватного представления о дороговизне коммунальных услуг в той или иной стране.

Гораздо важнее то, какую нагрузку оплата "коммуналки" оказывает на кошелек каждого жителя. Так, к примеру, хотя в Германии коммунальные услуги - одни из самых дорогих в мире, тем не менее в отношении к средней зарплате-нетто (то есть заработной плате после уплаты налогов) их стоимость составляет всего 8,9%. Это совсем не высокий показатель.

Среди стран СНГ наилучшее соотношение стоимости коммунальных услуг и "чистой" заработной платы отмечено именно в Казахстане: 11,8%. Труднее всего оплачивать "коммуналку" жителям Молдовы, которым приходится отдавать за нее сразу 28,4% заработной платы. В Украине показатель достигает 22,7%, в Армении - 19,7%, в России - 17,1%, - уточнили аналитики.

Таким образом, хотя самые дешевые коммунальные услуги по СНГ - в Узбекистане, фактически лидирует в плане мягкости нагрузки стоимости этих услуг на семейный бюджет именно Казахстан.

Лучшее соотношение цен на основные коммунальные услуги и "чистых" зарплат среди обследованных стран - в Кувейте: всего 2,3%.

Хуже всего приходится жителям Эфиопии: здесь на оплату "коммуналки" приходится отдавать критические 66% заработанных средств.

Среди стран СНГ по Кыргызстану и Таджикистану данные по стоимости услуг и зарплатам-нетто аналитиками Numbeo не предоставлялись.