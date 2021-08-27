Женис Касымбек возьмет в разработку идеи членов Президентского кадрового резерва

Аким Карагандинской области Женис Касымбек провел онлайн-встречу с членами Президентского кадрового резерва. Активисты поделились своими идеями по развитию региона. Ни одно предложение не осталось без внимания.

Из более 6000 казахстанцев в резерв вошли всего 300 человек. И 41 из них карагандинцы. Это большая гордость для нас. Сегодня я рад встретиться с вами и построить открытый диалог, - сказал Женис Касымбек, открывая встречу.

По данным акимата Карагандинской области, модератор, член Национального совета общественного доверия Александр Данилов, отметил гражданскую позицию единомышленников.

Резерв – это не только про назначения, про государственную службу и квазигосударственные организации. Это в первую очередь про ценности изменения жизни казахстанцев в лучшую сторону, - подчеркнул он.

На встрече подняли разные темы.

О проблемах молодежной безработицы и вариантах поддержки NEET-молодежи говорила Айнагуль Абдрахманова. Проект «Мониторинг недропользования на основе дистанционного зондирования земли» представил Самат Рамазанов.

Это животрепещущая тема. Сегодня добыча полезных ископаемых идет варварским способом, но бороться с этим можно. Кроме того, методика мониторинга может обойти мораторий на проверку бизнеса, - полагает докладчик.

Станислав Каримов предложил использовать возможности стандартизации при проведении государственных закупок. Азиз Искаков высказал идеи о повышении эффективности специальных экономических и индустриальных зон.

По итогам встречи решили разработать Дорожную карту для совместного внедрения новых и полезных практик. Женис Касымбек предложил резервистам участвовать в развитии региона на постоянной основе.