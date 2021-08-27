На видео сняли пыльную бурю около места взрывов в Жамбылской области

Песчаная буря накрыла поселок Акшолак, который расположен рядом с воинской частью, передает zakon.kz.

26 августа рядом со складом воинской части, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области, произошло возгорание. Ночью прогремело порядка 10 взрывов, после чего начался пожар.

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После случившегося президент Казахстана провел экстренное совещание и поручил создать межведомственную комиссию.

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Известно, что жертвами инцидента стали девять человек, в их числе сотрудники МЧС РК, войсковой части, военизированной охраны и военной прокуратуры. Их личности устанавливаются.

Сегодня же в поселке Акшолак, что неподалеку от воинской части, началась пыльная буря. Видео с места природного явления появилось в Сети. На кадрах мощные порывы ветра поднимают столпы песка, из-за которого видимость значительно ухудшилась. Сошедшие с поезда люди стоят в ожидании автобуса.

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На фоне происходящего министр обороны заявил о готовности оставить свой пост.

Услышав такую новость, я решил, что буду просить отставки, - сказал Нурлан Ермекбаев.

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