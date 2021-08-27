Михаил Кукушкин в шаге от основной сетки US Open-2021

Вторая ракетка Казахстана Михаил Кукушкин пробился в финальную стадию квалификационных игр Открытого чемпионата США, передает zakon.kz.

В полуфинале квалификации 33-летний астанчанин был сильнее Джейсона Джанга из китайского Тайпея 6:4, 6:3, - сообщается на usopen.org.

Отборочный цикл для Кукушкина завершится поздно вечером 27 августа. Чтобы удачно его пройти, Михаилу необходимо победить в решающем матче 150-ю ракетку мира Антуана Оана из Франции. Данный матч предварительно назначен на 22.30 по времени Нур-Султана.

Михаил Кукушкин, посеянный в квалификации под номером 13, с трудом прошел стартовый круг, переиграв другого француза Матиаса Бургу со счетом 4:6, 6:3, 7:6 (7/2).

Куандык Шынасилов