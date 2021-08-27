Ермекбаев поручил ускорить ход строительства двух баз хранения боеприпасов

27 августа 2021, 17:27
Фото: МО РК

Министр обороны Нурлан Ермекбаев поручил должностным лицам ускорить работы по организации строительства двух баз хранения боеприпасов, сообщает zakon.kz.

Строительство этих объектов предусмотрено Комплексным планом по совершенствованию объектов хранения оружия и боеприпасов в Вооруженных силах РК от 2019 года, - отмечено в сообщении МО РК.

Строительство объектов организовано с учетом всех условий безопасного хранения боеприпасов.

Предусмотрены технические средства охраны, системы видеонаблюдения и автоматического пожаротушения. Учитываются удаление складов от населенных пунктов, соблюдение границ запретных зон и районов при арсеналах и базах, введенных в законодательство по инициативе Министерства обороны в 2020 году, - добавили в оборонном ведомстве.


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