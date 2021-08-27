Профессиональные спортсмены являются трудящимися по смыслу права ЕАЭС - Эрна Айриян

На Международном симпозиуме "Эра Интернета: верховенство права, ценности человека, государственная независимость", организованном и проведенном в онлайн режиме казахстанской стороной в честь 30-летия Независимости и Дня Конституции РК, выступила председатель Суда Евразийского экономического союза Эрна Айриян, сообщает zakon.kz.

Говоря о реализации принципа верховенства права в практике Суда Евразийского экономического союза в условиях цифровой реальности, Эрна Айриян отметила, что одним из важнейших элементов концепции верховенства права является соблюдение прав человека, которые не должны потерять своей общепризнанной ценности в цифровую эпоху.

- К примеру, Суд Союза в своих консультативных заключениях обращался к вопросам реализации прав граждан государств – членов ЕАЭС на свободу передвижения в целях реализации трудовой деятельности, сотрудников и должностных лиц органов Союза на пенсионное обеспечение, - говорит спикер. - Так, в консультативном заключении от 20 декабря 2018 года по делу о пенсионном обеспечении должностных лиц и сотрудников органов Союза Суд сформулировал правовую позицию о том, что в связи с закрепленной в преамбуле Договора приверженностью безусловному соблюдению принципа верховенства конституционных прав и свобод человека и гражданина, уровень таких прав и свобод, гарантированный Союзом, не может быть ниже, чем он обеспечивается в государствах-членах.

Изложенный Судом подход указывает на приоритетность обеспечения конституционных прав и свобод человека и гражданина на уровне Союза как вектора развития Союза, в том числе и в цифровую эпоху.

В консультативном заключении от 7 декабря 2018 года, предоставленном по запросу Евразийской экономической комиссии о разъяснении положений Договора в отношении осуществления трудовой деятельности профессиональными спортсменами,

Суд сделал вывод о том, что в национальном законодательстве и локальных актах организаций физической культуры и спорта не допускается установление, а также применение действующих количественных ограничений к профессиональным спортсменам, являющимся гражданами государств – членов Союза, в отношении осуществляемой ими трудовой деятельности, рода занятий и территории пребывания. Суд также указал, что профессиональные спортсмены являются трудящимися по смыслу права Союза, обладают единым статусом в рамках Союза и пользуются предоставленными Договором правами и законными интересами.

- Без сомнения, можно отметить, что данное консультативное заключение вносит вклад в обеспечение реализации права на свободное движение рабочей силы (трудовых мигрантов) в рамках Союза и в целом направлено на формирование системы защиты социально-трудовых прав граждан государств – членов ЕАЭС, - подчеркнула Эрна Айриян.

Также она отметила, что на внутреннем рынке Евразийского экономического союза согласно пункту 2 статьи 28 Договора обеспечивается свободное движение лиц, товаров, услуг, капиталов.

По вопросу порядка перемещения физическими лицами наличных денежных средств через таможенную границу таможенного союза Судом было предоставлено консультативное заключение от 15 октября 2018 года по запросу Министерства национальной экономики Республики Казахстан. Предметом разъяснения Суда стала норма Договора, указывающая на возможность свободного перемещения товаров между территориями государств-членов без осуществления таможенного декларирования товаров и государственного контроля. Суд сделал вывод о том, что данная норма применяется при условии, что свободное перемещение товаров, в том числе валюты и валютных ценностей, осуществляется физическим лицом непосредственно между территориями государств – членов Союза.

- Говоря о соблюдении прав человека и гражданина в правовом пространстве ЕАЭС, нельзя не коснуться практики Суда в области применения принципа non bis in idem (не дважды за одно и то же), согласно которому никто не должен дважды нести наказание за одно деяние, - подчеркнула председатель суда ЕАЭС. – Данный принцип напрямую вытекает из общих конституционных традиций государств-членов (например, пункт 3 статьи 77 Конституции Республики Казахстан), а также норм международного права (пункт 7 статьи 14 Международного пакта о гражданских и политических правах, участниками которого являются все государства – члены Союза).

В консультативном заключении Суда ЕАЭС от 18 июня 2019 года по делу о разграничении полномочий между ЕЭК и органами государств-членов и применении принципа non bis in idem в сфере права конкуренции, предоставленному по запросу Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан "Атамекен", Суд указал, что обращение к данному принципу и обязанность добросовестного исполнения положений права Союза влекут отмену решения, принятого с нарушением требований о разграничении полномочий между ЕЭК и национальными органами.

А в случае привлечения к ответственности хозяйствующего субъекта за нарушение общих правил конкуренции и наложения санкций одновременно решениями уполномоченного органа государства-члена и ЕЭК, отмене подлежит то решение, которое нарушает компетенцию, предоставленную уполномоченным органам и Комиссии Договором о ЕАЭС от 29 мая 2014 года.

Продемонстрированные примеры из практики Суда отражают элементы защиты Судом прав граждан государств – членов ЕАЭС, сотрудников и должностных лиц органов Союза, хозяйствующих субъектов и физических лиц на основе права Союза.

- В условиях меняющейся реальности в целях обеспечения верховенства права и единообразного понимания и применения норм права Евразийского экономического союза представляется необходимым организация диалога между Судом Союза и национальными судебными органами, - считает спикер. - Одним из вариантов такого диалога видится наделение Суда ЕАЭС компетенцией по рассмотрению преюдициальных запросов национальных судов государств-членов. Перспектива рассмотрения Судом преюдициальных запросов имеет целью обеспечение единообразного толкования права Союза и выявление национальными судами несоответствия положений национального права наднациональному правопорядку. Такой диалог будет способствовать утверждению верховенства права на всей территории Евразийского экономического союза.

В заключении Эрна Айриян подчеркнула, что развитие информационных технологий и цифровизация тесно связаны с гармоничным развитием права и технологий, балансом между защищаемыми правом ценностями и научно-техническим прогрессом.

- В ряде международных и национальных судебных органов внедряются цифровые технологии в судопроизводство, в частности, средства видеоконференцсвязи для заслушивания выступлений сторон по делу в условиях введенных ограничений по причине пандемии, что ставит под вопрос реализацию в судебном процессе основных принципов судопроизводства, таких как, непосредственность судебного разбирательства и состязательность, - говорит она. - Таким образом, на повестке дня стоит проблема трансформации принципов процессуального права для развития "электронного правосудия" при условии сохранения их роли и содержания.

Как сообщила Эрна Айриян, в ноябре 2021 года Суд Евразийского экономического союза проведет в Минске четвертую международную конференцию, тематика которой будет посвящена вопросам обеспечения единообразного применения права Евразийского экономического союза. Спикер выразила надежду, что симпозиум, проведенный сегодня казахстанской стороной, и предстоящая конференция в Минске внесут свой вклад в миссию утверждения верховенства права и единообразия правоприменения.

Торгын Нурсеитова