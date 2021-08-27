Студенты некоторых курсов могут начать обучение не с 1 сентября

Для студентов некоторых курсов учебный год может начаться не с 1 сентября, а позже. Об этом на брифинге в СЦК сообщил вице-министр образования и науки Куаныш Ергалиев, передает корреспондент zakon.kz.

По словам Ергалиева, для минимизации скопления студентов будет использован каскадный метод.

То есть, учебный год начнется в зависимости от курса обучения. Например, для обучающихся 3-4 курсов с 1 сентября, а для 1-2 курсов и магистрантов в течение сентября, но не позднее 30 сентября согласно утвержденному академическому календарю, - сказал он.

Кроме того, планируется установление скользящего графика расписаний занятий.

Будет соблюдаться принцип "одна аудитория - одна группа". Между учебными занятиями будут предусмотрены перерывы для проветривания и санитарной обработки аудиторий. Стоит также отметить, что в случае наличия признаков инфекционных заболеваний студенты могут продолжить обучение дистанционно. Кроме того, в случае ухудшения эпидемиологической ситуации и соответствующих решений уполномоченных органов будет обеспечена готовность вузов к переводу на дистанционный формат обучения. Для этого вузами будет разработан план действий перевода студентов с офлайн на онлайн обучение, - уточнил представитель ведомства.

Также в новом учебном году могут возобновить академическую мобильность, зарубежные стажировки обучающихся, за исключением стран, где действуют ограничительные меры.

Касательно соблюдения карантинных мер, то на территории вуза, учебных корпусов, библиотеки и общежитий обязательно будет использоваться приложение Ashyq. В учебные здания будут допускаться студенты, у которых "зеленый" или "синий" статус. При входе будет проверка термометром, обязательная обработка антисептиком. Будет обеспечен масочный режим.

Особо хочу отметить, что требование наличия ПЦР-тестирования у студентов не допускается. Сейчас вузами ведется информационно-разъяснительная работа среди студентов о важности вакцинации против COVID-19. Принимаются стимулирующие меры. А именно: скидки на обучение, премии для сотрудников и другие, - заключил вице-министр.

Оксана Скибан, Нур-Султан