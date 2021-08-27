Эксперты подвели итоги развития Алматы за годы независимости

За 30 лет Независимости Казахстан преодолел многие трудности и стал государством, признанным во всем мире. В частности, южная столица Алматы лидирует во многих сферах. Сегодня интеллектуалы страны собрались за "круглым столом» (преимущественно участники были подключены в формате онлайн) под председательством заместителя акима г. Алматы Ильяса Усерова, чтобы рассказать о достижениях любимого города за этот период независимости и рассмотреть новые перспективы дальнейшего развития.

Экономическое развитие, инвестиционная привлекательность, а также развитие сфер отечественной науки, образования и культуры. Эти и многие другие вопросы обсуждали учёные, деятели культуры, бизнесмены и представители местных органов власти.

В частности говорили о ярких достижениях алматинцев. Встреча посвящена 30-летнему юбилею Независимости Казахстана.

Рассказывая о положительной динамике развития мегаполиса, заместитель акима Алматы Ильяс Усеров отметил, что за годы независимости Алматы укрепился не только в плане экономики, но и приобрел новые черты современного мегаполиса – его украсили сотни социальных и инфраструктурных объектов, новых комфортных общественных пространств.

Долгий путь к независимости начался именно в нашем городе, - напомнил заместитель акима. - Самые знаковые события на пути становления независимого Казахстана неразрывно связаны с Алматы. Здесь приняты важнейшие для страны решения: Декларация о государственном суверенитете, Конституция, утверждены государственные символы, созданы

Вооруженные силы, национальная валюта.

Спикер также отметил, что благодаря мудрой политике Первого Президента Алматы демонстрирует позитивную динамику роста и развития. Настоящее и будущее Алматы, провозглашенного Нурсултаном Назарбаевым как "золотая колыбель Независимости», - результат постоянной заботы и особого внимания Елбасы и Президента нашей страны Касым-Жомарта Кемелевича Токаева.

За годы независимости экономика Алматы выросла многократно (ВРП Алматы: 1991 г. - 5,5 млрд тенге, 2020 г. – 13 546,9 млрд тенге), - сообщил Ильяс Усеров. - Алматы лидер по показателю ВВП в стране, а также крупнейший донор государственного бюджета. Опережающий рост экономики города положительно отразился на качестве жизни горожан. За годы независимости увеличилась продолжительность жизни до 75,4 года.

Активная роль государства по поддержке мер занятости позволила сократить уровень безработицы. Улучшение условий жизни в Алматы повлияло на рождаемость и приток населения. Особое внимание уделяется транспортной доступности города – с 2000 года в Алматы возвели почти 40 ключевых проектов дорожной инфраструктуры: метро, развязки, тоннели, эстакады. Не меньше волнует алматинцев и социальная инфраструктура. Один из ключевых вопросов – обеспеченность объектами образования. С 1991 года количество дошкольных объектов образования выросло в 2,2 раза с 380 до 825, школ в 1,6 раза с 187 до 300, больниц в 1,6 раза с 58 до 92.

Наряду с этим алматинцы гордятся статусом культурной столицы, добавил замакима. На территории города расположены 114 памятников истории и архитектуры местного и 33 республиканского значения.

По словам председателя Общественного совета Алматы Рахмана Алшанова, мегаполис стал подлинным центром развития малого и среднего бизнеса в стране.

Если другие регионы кормит сырье, то наше золото – это МСБ, - считает Рахман Алшанов. - У нас развиты образование и наука, поэтому творческий потенциал горожан значительный, они ищут новые подходы, изучают, внедряют. Хочу напомнить, что все годы независимости мегаполис является донором республиканского бюджета. А это говорит в первую очередь о потенциале его жителей. Мегаполис, несмотря на вызовы времени, продолжает активно развиваться, в частности, и по направлению "город без окраин". Городским акиматом сегодня предприняты значительные усилия и решаются глобальные проблемы мегаполиса.

В свою очередь ректор Казахского национального аграрного университета Тлектес Есполов отметил, что каждый четвертый студент получает образование в Алматы.

На момент обретения независимости в Казахстане функционировало 61 высшее учебное заведение, - напомнил Тлектес Есполов. – Сегодня их уже 125. Из них 39 в Алматы, это 31%. Таким образом, сегодня каждый четвертый студент, второй магистрант и второй докторант учатся в нашем мегаполисе. Всего по республике в вузах обучаются более 604 тысяч студентов, из которых 27%, или 163 тысячи, получают высшее образование в алматинских вузах. Более 35% магистрантов и более 50% докторантов также обучаются в нашем городе. Поэтому Алматы по праву называют центром образования и науки в Казахстане.

Об уникальном природном потенциале мегаполиса напомнила Заслуженный работник туризма РК Бахыт Оразымбетова.

Город обладает уникальным природным потенциалом для развития экотуризма, богатым историко-культурным наследием, является финансово доступным и безопасным местом для туризма, - сообщила спикер. - За 30 лет Независимости Алматы стал одним из самых развитых мегаполисов в Центральной Азии, где большой рынок с платежеспособным спросом и высоким уровнем доходов. Население Алматинской агломерации – почти 2,8 миллиона человек с потенциалом роста, по прогнозам международных консультантов, почти в 2 раза к 2035 году. Более 70% зарубежных туристов, прибывающих в Казахстан, обязательно посещают наш город.

По ее словам, сегодня в сфере туризма задействованы более 97 тысяч человек. Средняя заработная плата колеблется с 158,6 тыс. до 172,7 тыс. тенге. Только за 5 месяцев текущего года объем инвестиций в отрасль туризма составил 40,3 млрд тенге.

Почетный архитектор РК Алтай Сатыбалдиев заявил, что мегаполис продолжает оставаться лидером не только в Казахстане, но и на постсоветском пространстве.

С момента независимости город имел несколько этапов развития и каждый из них характеризовался своими показателями, - рассказывает Алтай Сатыбалдиев. - С начала независимости территория мегаполиса увеличилась в три раза с 19 до 70 тысяч га. В два раза увеличилось население. За этот период появилась почти тысяча км новых улиц. На 30 увеличилось количество инфраструктурных сетей. Практически заново создана система общественного транспорта, построено метро и многое другое.