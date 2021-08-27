Определились соперники "Кайрата" в Лиге конференций УЕФА

В Стамбуле прошла жеребьевка групповой стадии Лиги конференций УЕФА нынешнего сезона, передает zakon.kz.

Единственный представитель Казахстана, который остался в еврокубках, алматинский Кайрат попал в группу H, сообщает uefa. com. Компанию алматинцам составили Базель (Швейцария), Карабах (Азербайджан) и Омония (Кипр). Соперники именитые и известные своими выступлениями в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

Первые матчи группового раунда пройдут 16 сентября. Расписание игр группы H станет известно уже в ближайшее время.

Куандык Шынасилов