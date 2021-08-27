Конституционный совет РК передал Монголии председательство в Азиатской ассоциации

Завершил свою работу Международный симпозиум "Эра Интернета: верховенство права, ценности человека, государственная независимость", посвященный 30-летию Независимости и Дню Конституции Республики Казахстан, сообщает zakon.kz.

Итоги форума обобщил председатель Конституционного Совета Кайрат Мами.

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Участники форума едины в том, что Конституция является основой Независимости и содержит базовые элементы государственности, - отметил спикер. - В условиях цифровизации экономики, управления и других сегментов социальной жизни право становится объектом воздействия современных технологий, что обусловливает необходимость переосмысления в определенной мере ранее сложившихся понятий и институтов. В этом процессе Основной Закон государства определяет фундаментальные принципы, которые должны учитываться в рамках цифровой цивилизации.

Информационные технологии в первую очередь должны служить повышению эффективности реализации конституционных прав человека. Период пандемии показал, что в это непростое время цифровые инструменты позволили сохранить необходимый уровень жизнеобеспечения населения. "По их мнению, органы конституционного контроля играют важную роль в реализации, развитии и защите конституционных ценностей. Ведущие правоведы мира поддерживают необходимость дальнейшего усиления сотрудничества с целью поиска ответов на глобальные вызовы", - подчеркнул Мами.

После двух лет успешного председательства Конституционного Совета Казахстана в Ассоциации азиатских конституционных судов и эквивалентных институтов данная миссия на 2021-2023 годы передана Конституционному Суду Монголии. Флаг организации в торжественной обстановке принял Чрезвычайный и Полномочный Посол Монголии Лувсан Баттулга.

Председатель Конституционного Суда Монголии Чинбат Намжил заявил, что Азиатская ассоциация динамично развивается и вносит значительный вклад в утверждение верховенства права в азиатском континенте. Усилия монгольской стороны в предстоящие два года будут направлены на усиление потенциала структуры.

Гости выразили искреннюю признательность Конституционному Совету Республики Казахстан за успешное проведение симпозиума.

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Торгын Нурсеитова