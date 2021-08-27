Конференция, посвященная закрытию Семипалатинского полигона, прошла в Кызылорде

В Кызылорде прошла областная научно-познавательная конференция, посвященная 30-летию закрытия Семипалатинского ядерного полигона, сообщает zakon.kz.

На конференции "Закрытие Семипалатинского полигона - беспрецедентная победа независимости" широко обсуждались исторические факты, касающиеся закрытия испытательного полигона. Было сказано о значении знаменательной даты, которая совпала с 30-летием независимости страны, не только для нашей страны, но и для стран мира.

В мероприятии приняли участие депутат Сената Парламента РК Акмарал Альназарова, заместитель акима области Серик Ахмет, председатель областного общественного объединения "Кызылорда-Невада-Семей" Сабит Абиш и члены объединения, председатель областного совета ветеранов Серик Абиш и депутаты маслихата, ученые высших учебных заведений, представители неправительственных организаций, руководители и активисты областных этнокультурных объединений и молодежных организаций, представители интеллигенции города и районов по видеоконференцсвязи.

Депутат Сената Парламента РК Акмарал Шарипбаевна подчеркнула, что закрытие Семипалатинского ядерного полигона стало основой для международных действий по установлению моратория на ядерные испытания во всем мире и создания зоны, свободной от ядерного оружия, в Центральной Азии. При этом отметила, что закрытие Семипалатинского полигона, ставшего знаковым событием не только для казахстанцев в целом, но и для всего человечества, стало важнейшим решением, принятым в период независимости нашей страны.

На встрече заместитель акима области отметил, что Казахстан - первая в мире страна, отказавшаяся от ядерного оружия. В 2009 году Елбасы выступил с инициативой объявления 29 августа Всемирным днем отказа от ядерного оружия и получил поддержку со стороны Организации Объединенных Наций. В результате закрытие полигона на священной земле Семипалатинска, где на протяжении 40 лет была опасность, принесло большое счастье для нашей страны и стало большим достижением для народа мира. Наш долг - помнить и чтить этот день, когда было принято историческое решение о закрытии Семипалатинского полигона и добровольном отказе Казахстана от ядерного оружия", - подчеркнул значение этого дня в истории страны и всего человечества замакима области.

Выступивший с докладом на конференции доктор исторических наук Кызылординского университета имени Коркыт Ата Тастанбек Сатпай отметил: "Из истории известно, что 29 августа 1991 года Елбасы подписал указ о закрытии Семипалатинского полигона, и он был официально закрыт. В этот момент проявился яркий пример народной дипломатии, и к закрытию испытательного полигона присоединилась общественность. При этом особо следует отметить влияние антиядерного движения "Семей - Невада".

По итогам конференции Серик Абжалиевич поздравил председателя областного общественного объединения "Кызылорда-Невада-Семей" Сабита Абиша с 30-летием и вручил Благодарственное письмо акима области Гульшары Наушаевны.

Стоит отметить, что мероприятия в честь этой знаменательной даты продолжатся 29 августа с участием акима области на "Тағзым алаңы", где состоится возложение цветов к памятнику.