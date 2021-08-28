"Спутник V" доказал свою эффективность против "дельта-штамма" коронавируса

Ученые из Санкт-Петербурга провели независимое исследование. Его результаты показали, что российский препарат помогает справиться с тяжелой формой COVID-19 и защищает от "дельта-штамма", передает zakon.kz.

Около 14 тысяч пациентов приняли участие в исследовании. У них, по информации журнала Science, были либо симптомы, либо подтвержденный диагноз КВИ. Участники сдавали КТ, а 1291 человек из них до начала работы был полностью вакцинирован. 96% привитых в Санкт-Петербурге получили именно препарат "Спутник V".

Результаты показали, что эта вакцина снижает на 81% риск госпитализации и в 76% случаев предотвращает серьезное повреждение легких. Исследователи напрямую не оценивали процент полной защиты от SARS-CoV-2 или легких форм заболевания. При этом расчеты показывают, что эффективность "Спутника V" против любых симптоматических проявлений COVID-19 составляет около 50%.

Мы смогли получить эти довольно уникальные данные, потому что никто в мире, кажется, не выполняет столько компьютерных томографий для пациентов с легкими заболеваниями, - приводятся в статье в журнале слова руководителя исследования эпидемиолога Антона Барчука из Европейского университета.