Молодой депутат из Алматинской области участвовал в форуме мировых политиков

В Южной Корее на острове Чеджудо прошел международный форум мировых политиков. Политики из разных уголков мира: Лондона, Нью-Йорка, Аргентины, Калифорнии, Сербии, Канады, Вашингтона, Москвы и других городов, собрались на одной площадке, передает zakon.kz.

Сенаторы, мэры, депутаты, председатели Советов при Парламенте из разных стран выступали с докладами, делясь опытом своего законодательства.

Казахстан представлял депутат VII созыва Алматинского областного маслихата Дамир Дигай.

Впервые я выступал на таком масштабном международном уровне на английском языке. При этом я основательно готовился, чтобы не ударить лицом в грязь. Презентовал нашу политическую систему РК, рассказал более детально и подробно о прошедших выборах; о проведенном внутрипартийном отборе Primaries партии Nur Otan, кроме того, что Депутатский корпус значительно обновился, в его состав вошли 30% женщин и 20% молодежи, о создании и значимости Республиканских общественных Советов при партии Nur Otan, - сказал Дигай.

Молодой депутат также детально рассказал о таком институте, как Ассамблея народа Казахстана - это уникальный орган при Президенте Республики Казахстан, задачей которого является разработка и реализация государственной национальной политики.

Как отмечается, цель данного форума заключалась в объединении и взаимодействии политиков друг с другом, обмене опытом политической системы разных стран, а также networking, который позволит в дальнейшем без препятствий напрямую сотрудничать, возможно, даже консультироваться с мировыми политиками.