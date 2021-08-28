Готовы ли алматинские школы к новому учебному году

28 августа 2021, 13:21
Фото: pixabay.com

Руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы, главный государственный санитарный врач города Жандарбек Бекшин выступил в Службе региональных коммуникаций, передает zakon.kz.

Весь летний период руководство города готовилось к новому учебному году.

100% школ города готовы к приему учащихся, все участвуют в системе Ashyq, - заявил главный санврач Алматы.

Заболеваемость среди школьников снизилась от 160 до 110 в сутки.

Бекшин напомнил о высокой заразности "дельта-штамма" коронавируса, в связи с чем говорит о необходимости изолироваться от родных в случае заболевания.


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