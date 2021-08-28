При каких условиях столичные школы могут вернуться к традиционному обучению

Заместитель главного государственного санитарного врача столицы Жанна Пралиева рассказала о снижении в стране числа заболевших коронавирусом, передает zakon.kz.

Однако эпидемиологическая ситуация в Нур-Султане остается напряженной, город находится в "темно-красной" зоне. От 25 августа вынесено постановление №36 главного государственного санитарного врача РК. В тексте документа утверждены требования по работе объектов образования (колледжи, школы, университеты, интернаты, общежития).