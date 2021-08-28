Павлодарских школьников обвиняют в жестоком обращении с животными

Подростки отрицают вину, передает zakon.kz.

Найти тех, кто жестоко расправился с котом, призвали павлодарские зоозащитники. Животное обнаружили среди дач в "Южном" садоводстве. По словам волонтеров, неизвестные выкололи коту глаз и вставили в рот палку, когда питомец еще был жив, - пишет Pavlodarnews.kz.

Под постом зоозащитников в социальных сетях аким Павлодара Асаин Байханов сообщил, что правоохранители выявили подозреваемых. Ими оказались мальчики 12 лет. По словам акима, полицейские нашли свидетеля, хотя школьники отрицают вину.

Вчера подозреваемых допросили, им по 12 лет, они в отказе, дело возбудили по статье 316 УК РК, сегодня назначат экспертизу по трупу кошки, - написал градоначальник.

В областном департаменте полиции рассказали, что проводят проверку.

На кого именно завели уголовное дело, пока неизвестно. Если вину школьников докажут, то, вероятно, накажут в первую очередь родителей, так как уголовная ответственность в Казахстане наступает только с 14 лет.

Ранее павлодарские зоозащитники уже жаловались на дачных живодеров. По словам очевидцев, животных калечила группа подростков на велосипедах - дети бросают в питомцев палки и камни.

Виновным в смерти животных грозит лишь штраф до 120-200 МРП (350 - 583 тысячи тенге), исправительные работы, арест до 30 суток, а если над питомцем издевалась группа - до 50 дней.