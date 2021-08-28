Досрочно сменился глава "Казпочты"

Председатель правления АО "Казпочта" Канат Алпысбаев покинул свой пост, сообщает zakon.kz.

Он написал заявление о досрочном прекращении полномочий, передает сайт фонда "Самрук-Казына".

Правление АО "Самрук-Қазына", рассмотрев заявление, приняло решение о возложении с 1 сентября 2021 года исполнения обязанностей Председателя Правления АО "Казпочта" на Серика Саудабаева.



Серик Саудабаев, 1977 г.р., имеет высшее экономическое и высшее юридическое образование. С июня 2010 года по настоящее время возглавлял отраслевую дирекцию АО "Самрук-Казына", курирующую такие активы, как АО "Казахтелеком" и АО "Казпочта". Был членом Совета директоров АО "Казпочта" с 2010 по 2014 год, а затем с 2016 года по настоящее время.

Также Серик Саудабаев представляет интересы акционера в Совете директоров АО "Казахтелеком" и АО "Kcell", является членом Наблюдательного совета ТОО "QazCloud".