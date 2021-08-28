Жители Байзакского района возвращаются домой

28 августа 2021, 19:22
Фото: пресс-служба МО РК

Аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев вместе с министром обороны побывали на месте взрыва в Байзакском районе и ознакомились с ситуацией, сообщает zakon.kz.

Затем состоялось очередное заседание оперативного штаба, созданного в связи с чрезвычайной ситуацией на военном объекте. В ходе совещания были рассмотрены вопросы по подсчету ущерба и ликвидации последствий пожара и взрывов, восстановлению поврежденной инфраструктуры, а также оказанию мер социальной поддержки и медицинской помощи пострадавшим.

В настоящее время правительственной экспертной группой устанавливается размер причиненного ущерба. В первую очередь будут восстановлены жилые дома, объекты предпринимательства и инфраструктуры. Причина происшествия устанавливается оперативной-следственной группой.

Эвакуированные жители села возвращаются домой. Глава региона отметил, что для жителей нет причин для беспокойства.

Наша главная цель на данный момент - ликвидировать последствия происшествия и обеспечить безопасность населения. Бердибек Сапарбаев

Аким области дал конкретные поручения ответственным лицам по ликвидации последствий и восстановительным работам, подчеркнув при этом важность слаженных действий всех структур.

Причин для повтора взрывов нет. Пожар полностью потушен. Однако, поскольку инженерное оружие находится под землей, задымление продолжается. Поэтому пожарные и военнослужащие продолжают свою работу, - сказал министр обороны Н. Ермекбаев в интервью представителям СМИ.

Затем аким области и министры обороны и чрезвычайных ситуаций посетили семьи погибших военнослужащих и пожарных и от имени Первого Президента РК - Елбасы Нурсултана Назарбаева и Президента Касым-Жомарта Токаева выразили соболезнования. Подчеркнув при этом, что все они погибли геройски при исполнении служебных обязанностей, их семьям будет оказана вся необходимая помощь со стороны государства.


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