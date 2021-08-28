Казахстанцев задержали в Кыргызстане при попытке провоза праворульных авто

28 августа 2021, 23:18
Фото: zakon.kz / Максим Золотухин

Правоохранительные органы Кыргызстана пресекли канал незаконного ввоза автомобилей в страну, передает zakon.kz.

Как сообщает 24kg. со ссылкой на пресс-службу комитета, 27 августа на контрольно-пропускном пункте "Чон-Капка-Автодорожный" при попытке незаконного ввоза автотранспортных средств в Кыргызстан задержана партия автомашин марки Toyota Estima с государственными номерными знаками Кыргызстана.

В ГКНБ уточнили, что в рамках данного дела задержаны гражданин Кыргызстана и двое граждан Казахстана. Мужчины взяты под стражу.


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