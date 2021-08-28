У Тома Круза угнали элитный BMW с багажом

На съемках седьмой части шпионской саги "Миссия невыполнима" в Великобритании у исполнителя главной роли Тома Круза угнали автомобиль BMW X7, в котором находились багаж и все вещи артиста, сообщает zakon.kz.

Об этом написал таблоид Daily Mail.

Элитный автомобиль 59-летней голливудской звезды в момент кражи был припаркован возле отеля.

Угонщикам удалось увезти автомобиль прямо из-под носа охранников Тома Круза, включая его личного телохранителя, который одновременно выполняет функции водителя.

При этом недалеко от места преступления находилось отделение полиции.

Автомобиль удалось быстро отыскать благодаря электронной системе слежения, однако все содержимое, которое сам актер оценил в десятки тысяч долларов, исчезло.