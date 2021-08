Талибы расстреляли известного афганского певца

Талибы расстреляли популярного афганского исполнителя народной музыки и песен Фавада Андараби, передает zakon.kz.

Об этом сообщил телеканал Times Now со ссылкой на родственников певца. Информацию подтвердил и экс-министр МВД Афганистана Масуд Андараби в Twitter.

Taliban’s brutality continues in Andarab. Today they brutally killed folkloric singer, Fawad Andarabi who simply was brining joy to this valley and its people. As he sang here “our beautiful valley….land of our forefathers…” will not submit to Taliban’s brutality. pic.twitter.com/3Jc1DnpqDH