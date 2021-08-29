Талибы расстреляли известного афганского певца

Талибы расстреляли популярного афганского исполнителя народной музыки и песен Фавада Андараби, передает zakon.kz.

Об этом сообщил телеканал Times Now со ссылкой на родственников певца. Информацию подтвердил и экс-министр МВД Афганистана Масуд Андараби в Twitter.

Taliban’s brutality continues in Andarab. Today they brutally killed folkloric singer, Fawad Andarabi who simply was brining joy to this valley and its people. As he sang here “our beautiful valley….land of our forefathers…” will not submit to Taliban’s brutality. pic.twitter.com/3Jc1DnpqDH — Masoud Andarabi (@andarabi) August 28, 2021

По их словам, несколько боевиков ворвались в дом певца, вывели его во двор и расстреляли.

В своих произведениях певец выражал поддержку противникам "Талибана" (организация, запрещенная в Казахстане). Большинство лидеров радикального движения считали, что творчество музыканта "противоречит исламу".

Ранее в провинции Баглан прошли вооруженные столкновения между силами сопротивления и талибами. По заявлению главы минобороны бывшей администрации Афганистана Бисмиллы Хана Мохаммади, силам сопротивления удалось отбить три района у талибов, были убиты и ранены десятки боевиков. Однако спустя два дня "Талибан"* заявил, что вернул контроль над провинцией.