Сын Трампа заявил, что США оставили талибам оружие на $85 млрд

США, уходя из Афганистана, оставляют там вооружений и военного оборудования на $85 млрд, написал в воскресенье в Twitter сын экс-президента США Дональд Трамп-младший, сообщает zakon.kz.

"Молодцы, демократы!" - добавил Трамп-младший.

Он сопроводил сообщение таблицей Счетной палаты США, в которой указано количество конкретного вооружения и оборудования.

For perspective… $85,000,000,000 worth of military being left to Taliban Terrorists means that each and every man, woman, and child in American contributed about $265 to their terrorist cause assuming +/-320 mil citizens.

