Памятник погибшим полицейским установлен в Алматы

Стражи порядка посвятили им памятник, который установлен на базе Управления полиции Ауэзовского района, передает zakon.kz.

В церемонии открытия приняли участие руководство Департамента полиции города Алматы, ветераны, сотрудники полиции, а также супруга Халык Кахарманы Газиза Байтасова.

За годы Независимости при исполнении служебных обязанностей погибли 70 сотрудников алматинской полиции, 32 из них в непримиримой борьбе с преступностью. Пятеро служили именно в Управлении полиции Ауэзовского района. Их самоотверженность и подвиг на все времена останутся в истории, будут служить примером образцового служения делу правопорядка и в качестве наследия будут переданы из поколение в поколение. Имена героев навсегда в наших сердцах и памяти, - отметил в своем выступлении начальник Департамента полиции города Алматы Канат Таймерденов.

Кроме того, глава ДП традиционно в канун государственного праздника навестил еще одну семью сотрудника полиции Максата Дабылова, героически погибшего в ноябре 2011 года при пресечении незаконных действий преступников - приверженцев деструктивного религиозного течения.