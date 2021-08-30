Учителя, пожарные, медицинские и соцработники получили квартиры в Нур-Султане

В День Конституции жители Нур-Султана отмечают новоселье, сообщает zakon.kz.

Как пишет официальный сайт Нур-Султана, ключи от квартир получила еще одна часть горожан, которые стояли в очереди. Ключи от квартир в двух ЖК вручил горожанам заместитель акима столицы Нурлан Нуркенов.

Таким образом, первый жилой комплекс "Замечательный", который расположен по ул. Торайгырова, реализован совместно с АО " Казахстанская жилищная компания" (КИК). По поручению акима столицы Алтая Кульгинова с 2020 года была расширена категория получателей социальных квартир, участвующих по данной жилищной программе.

Помимо медицинских работников и педагогов, в данной программе могут участвовать социальные работники, пожарные, стражи порядка, деятели культуры и спорта. В День Конституции очередная часть горожан из данной категории получили ключи от квартир.

Второй ЖК расположен в районе Алматы (ул. А82, район нового вокзала), квартиры в данном ЖК распределены среди очередников по линии Отбасы банка. Здесь квартиры получили дети-сироты, семьи, воспитывающие детей с особыми потребностями, неполные семьи, многодетные и т.д.

По поручению Главы государства в столице ведется системная работа по увеличению объема доступного льготного жилья. В текущем году в Нур-Султане будет построено 10 тыс. льготных социальных квартир. Только за последние 3 года количество доступного жилья будет увеличено более чем в 5,5 раз.

К примеру, в 2018 году было построено 1800 соцквартир, в 2019 году - 2 900 соцквартир, в 2020 году было построено и введено в эксплуатацию более 7 000 квартир.

Кроме того, увеличена сумма жилищных сертификатов с 1 млн до 1,5 млн. тенге, расширена категория участников по программе Казахстанской жилищной компании (КИК).

Также в этом году будет продолжена программа "Арендное жилье для работающей молодежи", которая была инициирована Елбасы. В рамках данной программы до конца года жилье получат еще свыше 1 тыс. молодежи.