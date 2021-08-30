Шестое "золото": Казахстан впервые победил Узбекистан в финале МЧА-2021 по боксу

Казахстанский боксер Абзал Серик выступил в финале молодежного чемпионата Азии по боксу в Дубае (ОАЭ), сообщает zakon.kz со ссылкой на Sports.kz.

На молодежном турнире (2003-2004 г.р.) он сразился за "золото" с узбеком Самандаром Солижоновым в весовой категории до 67 килограммов.

Это было первое противостояние Казахстана и Узбекистана в финале молодежного первенства. Победу в этом бою одержал Серик — единогласным решением судей. В третьем раунде узбеку отсчитали нокдаун.

Таким образом, Абзал Серик стал шестым чемпионом Азии в составе молодежной сборной Казахстана на турнире в Дубае.

Ранее золотые медали также завоевали Санжар Ташкенбай (48 кг), Нурсултан Алтынбек (54 кг), Абдикарим Абдигалым (57 кг), Ерасыл Ермек (60 кг) и Елнур Суюнбай (63,5 кг).



