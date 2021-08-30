Массовое ДТП с участием 11 машин произошло на трассе в Жамбылской области

Днем 30 августа на трассе в Жамбылской области произошло массовое ДТП, сообщает zakon.kz.

30 августа 2021 года на автотрассе "Западная Европа-Западный Китай" на 393 км в направлении в сторону города Алматы произошло дорожно-транспортное происшествие с участием 11 автомашин, - говорится в сообщении пресс-службы полиции.

Было отмечено, что с различными телесными травмами в больницу обратились несколько человек.

В настоящее время начато досудебное расследование.