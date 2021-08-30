В Африке обнаружили новый штамм коронавируса

На территории Южно-Африканской Республики (ЮАР) циркулирует новый штамм коронавируса, который имеет повышенную степень мутации, сообщает zakon.kz со ссылкой на Газета.ру.

Специалисты южноафриканского Национального института инфекционных заболеваний назвали данный штамм C.1.2, он впервые был зафиксирован в мае 2021 года. Минздрав республики, как сообщает издание, уже предупредил ВОЗ о новой мутации коронавируса, пишет портал Eyewitness (EWN).

Исследователи выяснили, что новый штамм может обладать повышенной агрессивностью и одновременно высокой устойчивостью к вакцинам. Он представляет собой мутацию штамма C.1, который был обнаружен в ЮАР в январе 2021 года.

Случаи заражения штаммом С.1.2 уже зафиксированы в Демократической Республике Конго, Китае, Новой Зеландии, Великобритании, Португалии, Швейцарии и на Маврикии.

Ранее ученые из университетов Бата и Эдинбурга в Великобритании обнаружили, что вирус SARS-CoV-2, вызывающий COVID-19, мутирует почти раз в неделю. До этого считалось, что SARS-CoV-2 мутирует примерно раз в две недели. Согласно новому исследованию Центра эволюции Милнера в Университете Бата и отдела генетики человека совета по медицинским исследованиям Эдинбургского университета, прежняя оценка не учитывает многие мутации, которые произошли в дальнейшем, но так и не были зарегистрированы.