США завершили 20-летнюю операцию в Афганистане и последний американский солдат покинул страну, сообщает zakon.kz со ссылкой на DW.

Об этом на брифинге в Пентагоне заявил глава Центрального командования Вооруженных сил США (USCENTCOM), в зону ответственности которого входит Ближний восток, генерал Кеннет Маккензи.

На борту последнего самолета C-17 страну покинул, в том числе, временный поверенный в делах США в Афганистане Росс Уилсон.

LIVE: @PentagonPresSec John F. Kirby and @CENTCOM commander, Marine Corps Gen. Kenneth F. McKenzie Jr., hold a news briefing at the Pentagon. https://t.co/1K6jZV6Sni