Зеленский прилетел в США на встречу с Байденом

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в американскую столицу для встречи с главой Белого дома Джо Байденом, сообщает zakon.kz.

Об этом он написал в своем Instagram.

Зеленский опубликовал фото, на котором он вместе с супругой Еленой спускается по трапу с прилетевшего в столицу США самолета.

Прибыли в Вашингтон по приглашению Джо Байдена. Впереди обсуждение важных вопросов стратегического партнерства Украины и США, — написал украинский президент.

Он также выразил уверенность, что его встреча с американским коллегой будет содержательной.

Как пишет портал Украинская правда, в повестке дня визита - встреча лидеров двух стран в формате один на один и в расширенном составе делегаций. Также состоится ряд встреч Зеленского с американскими чиновниками.