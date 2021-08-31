Зеленский прилетел в США на встречу с Байденом

31 августа 2021, 07:39
Фото: instagram @zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в американскую столицу для встречи с главой Белого дома Джо Байденом, сообщает zakon.kz.

Об этом он написал в своем Instagram.

Зеленский опубликовал фото, на котором он вместе с супругой Еленой спускается по трапу с прилетевшего в столицу США самолета.

Прибыли в Вашингтон по приглашению Джо Байдена. Впереди обсуждение важных вопросов стратегического партнерства Украины и США, — написал украинский президент.

Он также выразил уверенность, что его встреча с американским коллегой будет содержательной.

Как пишет портал Украинская правда, в повестке дня визита - встреча лидеров двух стран в формате один на один и в расширенном составе делегаций. Также состоится ряд встреч Зеленского с американскими чиновниками.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Володимир Зеленський (@zelenskiy_official)


Присылайте свои новости на наш
Читайте новости zakon.kz в

Популярное

все топ новости
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:

Хотите быть в курсе важных новостей?