Курс доллара снижается после выходных

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 11.00 средневзвешенный курс доллара составил 425,32 тенге (-0,43), передает zakon.kz.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 425,1-426,5 тенге, евро – 502,1-504,3 тенге, рос. рубль - 5,78-5,83 тенге.

Между тем мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов 31 августа.

Октябрьские фьючерсы на нефть WTI снизились на 0,27%, составив $69,02 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в октябре упали на 0,33% — до $73,17 за баррель.