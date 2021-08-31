В Караганде на маршруте тестируют электробус

В Караганде на текущей неделе маршрут №13 пополнился новинкой – в рейс от ул.Волгодонская до 30 микрорайона вышел пока единственный в городе электробус. Экологичный пассажирский транспорт представлен в тестовом режиме и проработает до конца сентября.

Весь период проезд на электробусе бесплатный.

Пенсионерка Тамара Ивановна пользуется этим маршрутом каждый день, он идет аккурат от ее дома к поликлинике.

Глазам своим не поверила, когда увидела цифру 13 на лобовом стекле этого автобуса, - делится женщина. – Перед тем как войти уточнила, правда ли это 13-й маршрут? Очень приятно в таких условиях ехать, в салоне чисто, прохладно, едет бесшумно. Побольше бы таких автобусов в нашем городе, - заключила она.

За период нахождения на линии, электробус обслуживает более 200 человек в день. Проект инициирован в целях снижения вредных выбросов в атмосферу акиматом Карагандинской области с местным автобусным заводом "Qaztehna". Как сообщается, регион рассматривает возможность регулярного присутствия электробусов на городских маршрутах.

По словам водителя эко транспорта, полной зарядки хватает на 280 километров хода, а заряжается он по ночам от специальной зарядной станции, смонтированной на заводе.

12-летнюю Асель больше всего впечатлило другое.

- Смотрите, тут даже телефон зарядить можно, - отметила она, показывая на установленные рядом с каждым сиденьем USB-порты.

Так неохота выходить, но надо, - присоединилась к беседе другая пассажирка. – Комфортно, прохладно, бесшумно, уютно, да еще и бесплатно. Ездила бы, и ездила на нем.

Отметим, что согласно аналитическим данным, в Казахстане имеется в наличие более 12 тыс. единиц изношенных автобусов, половина из которых в особо критическом состоянии.

Караганда, как видимо, одна из первых, кто рассматривает переход к экологически чистому виду техники. Сегодня электробусы отечественного производства уже можно встретить на маршрутах столицы, городов Павлодар и Актау.