Атамбаев обрушился с критикой на президента Кыргызстана

Бывший президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев обрушился с критикой на нынешнего главу государства Садыра Жапарова, передает zakon.kz со ссылкой на Kaktus.media.

Алмазбек Атамбаев, который в настоящее время находится под стражей, написал письмо, посвященное 30-летию независимости Кыргызстана. Большую часть письма составляет обращение к Садыру Жапарову.

Во вступительной части обращения экс-президент рассказал, с какими трудностями сталкивалась страна на протяжении 30 лет. Он подчеркнул, что в течение этих лет, было сделано множество ошибок как со стороны многих других руководителей, так и с его стороны.

Я и сам сделал немало ошибок в свое время, о чем искренне сожалею. Но из всех всенародно избранных президентов только я один спокойно доработал свой срок и мирно передал власть следующему. И люди не улюлюкали и не свистели мне вслед, не выгоняли из "Белого дома", а в большинстве своем сожалели о моем уходе, - заявил Атамбаев.

Атамбаев отдельно остановился на том, что хорошего было сделано в стране при его президентстве:

Надеюсь, президент Жапаров, когда ездил в родной айыл, вспомнил, какой опасной и узкой была дорога через Боом. Увидел по пути подстанцию "Кемин", международный аэропорт "Тамчы", Музей кочевых цивилизаций в Орноке, ипподром и ФОК за Чолпон-Атой.

Затем он приступил к критике действующей власти.

Мы были единственной страной в регионе, где на государственном уровне были проведены мероприятия в память о трагических событиях 1916 года. И мы гордились этим. И, конечно, мне тогда и в голову не могло прийти, что однажды название "Ата-Бейит" и фон мемориала на картине художника Таалая Усубалиева будут вызывать у людей такие печальные ассоциации и тревогу о будущем страны. В народе эту работу мастера уже считают пророческой и называют "похороны Кыргызстана", - написал экс-президент.

Фото: "Акипресс"

Думаю, что властям надо задуматься над тем, почему всего через десять месяцев их руководства страной многие люди уже перестали надеяться на перемены к лучшему, не верят даже в то, что у страны есть будущее... На этой картине Садыр Жапаров замыкает ряд бывших президентов. То есть зрители воспринимают его как того, кто будет организатором похорон страны. Почему? Может, пора Жапарову задуматься об этом? Ведь нет дыма без огня! Правильную ли дорогу он выбрал? Туда ли он ведет страну? Примет ли туркменскую или любую другую авторитарную модель правления наш народ, у которого в крови кочевая демократия, который даже главу войска избирал на общем совете? Не приведет ли это в итоге к новой революции? Новым властям нужна дорога правды и справедливости или дорога лжи и лицемерия, двойных стандартов? Кто виноват в том, что тысяча тонн золота Кумтора попала в чужие руки? Те, кто сидят в СИЗО, или тот, кого президент с почетом встречает в госрезиденции? Кто устроил беспорядки 9 октября? Те, кто пришли на мирный митинг, или те, кто закидывал их камнями и стрелял в них из пистолетов? А может, тот, кто стоял за их спиной и живет теперь вместе с Садыром Жапаровым в госрезиденции? Почему те, кто вместе с Сооронбаем Жээнбековым довел страну до октябрьских событий, сегодня, как и раньше, рулят и силовиками, и экономикой страны? И куда они теперь приведут страну? Почему дела возбуждают на тех, кто был на площади с народом 5 октября, а не на тех, кто дал команду стрелять в народ? Или Саке продолжает дело Соке? Таких вопросов к новой власти уже множество... И можно попробовать разобраться в этом честно, а можно и дальше закрывать глаза и твердить, как Соке: "Факты бергиле…" (дайте факты - ред). Но с закрытыми глазами можно вместо светлого будущего привести страну на ее же похороны... Вот об этом надо подумать хорошенько президенту Садыру Жапарову в День независимости да и в последующие дни. Пока еще не поздно. Пока люди все еще верят ему. Ведь надежда всегда умирает последней... - говорится в обращении Атамбаева.

Сегодня, 31 августа, Кыргызстан отмечает 30-летие независимости. За эти годы в стране шесть раз поменялась власть, два раза это происходило в результате революций. Последние массовые акции протеста были в октябре 2020 года, некоторые называют эти события третьей революцией. Экс-президенту Сооронбаю Жээнбекову пришлось уйти в отставку. Новым президентом стал Садыр Жапаров, избранный большинством голосов в январе 2021 года.

Алмазбек Атамбаев - четвертый по счету президент Кыргызстана. Он считается единственным главой государства, который мирно передал власть. В июне 2020 года его приговорили к 11 годам и двум месяцам лишения свободы за незаконное освобождение криминального авторитета Азиза Батукаева. Через год ему предъявили обвинение в организации массовых беспорядков в Бишкеке в октябре 2020 года. Сейчас Атамбаев отбывает наказание в исправительной колонии.