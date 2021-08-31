Что ожидает топливный рынок Казахстана в сентябре

Эксперт Ерлан Жаукин рассказал об ожиданиях на топливном рынке.

Прогнозные объемы потребления дизеля в сентябре превышают ожидаемые объемы сентябрьского производства казахстанскими НПЗ. Ощущается нехватка 30-40 тыс. тонн дизеля. Уровень запасов дизеля в стране не позволяет строить оптимистичных прогнозов. В предыдущие годы в период "жаркой" осени недостаток дизеля покрывался путем его импорта из России. Ежегодно в сентябре 30-40 тыс. тонн дизеля завозилось из России и это сглаживало напряжение на казахстанском рынке. На сегодня импорт из России вопрос крайне сложный, - уточнил он.

Разбег оптовых цен на казахстанском и российском рынках дизеля настолько велик, что ни один здравомыслящий бизнесмен не возьмет на себя высокие риски осуществления экономически отрицательного импорта.

В сентябре дизеля в Казахстане может не хватить. Я уже упоминал о плановой остановке Павлодарского НХЗ на ремонт. Необходимо отметить, что этот ремонт уже перенесен с начала лета и далее отодвигать его теоретически нельзя. Также я говорил, что в приоритетном порядке топливо получат крестьяне и железнодорожники. Крупные сети АЗС пытаются сформировать необходимый запас, но еженедельные сводки о наличии топлива в регионах показывают еженедельное снижение запасов на 5-7 тыс. тонн, - заявил эксперт.

Какой выход? Выход на сегодня – это повышение розничных цен, дать возможность бизнесу самостоятельно импортировать топливо из России. Понятно, что это болезненная мера для экономики и потребителя. Но учитывая полную открытость казахстанской экономики, ее полную адаптивность мировым тенденциям, необходимо понимать, что рост цен на ГСМ это не желание казахстанского бизнеса больше зарабатывать, а это общемировая тенденция, от которой наш рынок сегодня очень сильно отстает. И государственные механизмы сдерживания цен не приведут к насыщению рынка.

На сегодня казахстанский розничный рынок по-прежнему входит в список самых дешевых рынков ГСМ. А в сравнении с ценами на сопредельных рынках России, Кыргызстана и Узбекистана становится вполне очевидной привлекательность "серых" схем по вывозу казахстанского дизеля. Я не говорю о необходимости выравнивания цены дизеля с российским или кыргызским рынками. Целесообразно привести рынок в равновесное состояние с российским импортом топлива – это обеспечит насыщение казахстанского рынка в период сезонного увеличения спроса на дизельное топливо, - заключил Жаукин.