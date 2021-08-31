Столичные полицейские рассказали о готовности к новому учебному году

В преддверии начала нового учебного года в целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, а также закрепления у детей навыков безопасного поведения на улицах и дорогах, на территории столицы проводится республиканское оперативно-профилактическое мероприятие "Внимание - дети!".

Завтра, 1 сентября, сотрудники ДП Нур-Султана будут нести службу в усиленном режиме.

Для профилактики нарушений ПДД и оказания помощи маленьким участникам дорожного движения вблизи школ и в местах интенсивного движения детей-пешеходов будут выставлены наряды полиции с усилением патрулирования на период обучения.

Проводимый ОПМ призван привлечь внимание к проблеме обеспечения безопасности детей на дороге, повысить уровень ответственности родителей и водителей.

Сотрудники полиции примут участие в торжественных линейках посвященных началу учебного года среди первых классов. Проведут с учащимися теоретические и практические занятия по Правилам дорожного движения и отработке навыков их применения с соблюдением карантинных мер, - рассказал начальник местной полицейской службы Арман Айтмагамбетов.

Кроме того, сотрудниками столичной полиции совместно с заинтересованными службами проведены обследования эксплуатационного состояния улично-дорожной сети и технических средств организации дорожного движения в местах расположения 203 общеобразовательных, дошкольных учреждений и прилегающей к ним территории.

В адрес владельцев улично-дорожной сети по недостаткам выдано 152 предписания. Нанесено дорожной разметки на 183 пешеходных переходах. Установлено и заменено 87 дорожных знаков, построено 410 метров пешеходных тротуаров, установлено 46 искусственных неровностей. Восстановлено 169 метров искусственного освещения.

Вместе с тем, сотрудники полиции проконтролируют соблюдение правил безопасной перевозки детей, проезда пешеходных переходов, остановки и стоянки транспортных средств, будут пресекать нарушения и со стороны пешеходов.

Проведен осмотр 34 школьных автобусов на предмет соответствия технического состояния требованиям безопасной эксплуатации. С водителями проведена беседа о соблюдении ПДД при посадке и высадке детей.

В период ОПМ за нарушение правил перевозки детей пресечено 215 нарушений.

С начала года на территории столицы в результате дорожно-транспортных происшествий пострадало 47 несовершеннолетних и один ребенок погиб.

Департамент полиции г.Нур-Султана предупреждает водителей неукоснительно соблюдать правила дорожного движения. Быть предельно внимательными при движении вблизи школ и детских садов, проезде нерегулируемых пешеходных переходов, остановок общественного транспорта и особенно во дворах.