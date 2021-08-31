В Кызылорде в ДТП погибли сотрудники скорой помощи

В Кызылорде страшная авария унесла жизни двух сотрудников скорой помощи, передает zakon.kz.

"Хабар 24" сообщает, что трагедия произошла минувшей ночью. ВодительToyota Land Cruiser на полной скорости въехал в медицинскую карету, стоявшую в этот момент на светофоре. Удар был такой силы, что машина вылетела на территорию автозаправочной станции. Пострадавших спасти не удалось. Они скончались в больнице.

Выяснилось, что водитель джипа был пьян. Кроме того, в 2016 году его лишили прав на управление транспортным средством. В настоящее время он находится под стражей.

Начато расследование. Назначены экспертизы.