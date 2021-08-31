Норт Каспиан Оперейтинг Компани Н.В. трансформирует HR-процессы

В Норт Каспиан Оперейтинг Компани Н.В. (НКОК), осуществляющей свою деятельность в Республике Казахстан (РК), стартовала масштабная трансформация HR-процессов на базе решений SAP SuccessFactors и SAP Human Capital Management (HCM).

Партнером по внедрению стала компания TerraLink. Новой системой уже пользуется около 3000 сотрудников НКОК.

НКОК является одним из крупнейших предприятий нефтегазовой отрасли РК, которое занимается реализацией первого крупного проекта по освоению морских нефтегазовых месторождений в РК. С развитием компании в работу вводятся новые мощности и для того, чтобы поддержать такой рост без потери эффективности, компании требовались более совершенные и зрелые инструменты для управления HR-ресурсами.

Главным условием успешной HR-трансформации была интеграция в единую систему сквозных, понятных и простых для всех сотрудников процессов по управлению персоналом. Она должна была покрывать полный функциональный цикл управления персоналом на единой платформе, а также отвечать высоким стандартам надежности, учитывая требования, применимые к работе с персональными данными иностранных сотрудников и связанные с отраслевой спецификой бизнеса.

Одним из ключевых трендов на рынке сейчас является активное внедрение технологий и инновационных инструментов, которые помогают соответствовать требованиям времени. Сейчас, чтобы оставаться эффективными, необходимо быть гибкими и динамичными, быстро реагировать на изменения и оперативно устранять устаревшие процессы и излишние затраты. Основными требованиями к решению, которое позволило бы справиться с современными вызовами, стали наличие единой платформы и возможность построения сквозных процессов на основе лучших практик, так как мы двигались в сторону минимизации кастомизированных решений в компании. Нам нужен был моментальный доступ к инновационным технологиям, именно поэтому мы выбрали облачное решение SAP SuccessFactors. Перед нами стояли достаточно амбициозные цели, которые требовали не только изменения подходов к процессам, но и создания новой культуры взаимодействия на всех уровнях, - уточнил Дархан Бекбауов, менеджер по организационной поддержке и кадрам НКОК.

Проект рассчитан на два года и завершится в 2022 году, внедрение идет последовательными этапами. В рамках первого этапа были запущены модули по постановке целей, оценке эффективности и компетенций персонала, карьерному развитию и управлению вознаграждениями. Во втором – модуль по базовым HR-процессам и сервисам самообслуживания, подбору персонала и обучению, а также SAP HCM. Кроме этого, был внедрен новый интерфейс для управления командировками на основе Fiori, модули кадрового администрирования, организационного менеджмента, управления временем и расчета заработной платы, подключены все необходимые интеграционные интерфейсы с имеющимися системами НКОК. Третий этап стартует с модулями по адаптации персонала и аналитике.

НКОК – оператор Кашаганского нефтяного месторождения, одного из крупнейших в мире. Месторождение сложное в разработке: шельф, погодные условия, высокое пластовое давление, экологические особенности. Для разработки месторождения были привлечены крупнейшие мировые компании нефтегазовой индустрии. Это обусловило и сложность ИТ-ландшафта компании, и высокие требования к управлению человеческим капиталом. В компании работают местный персонал, прикомандированные сотрудники акционерных компаний, проживающие в разных странах, а также много специалистов, нанятых опосредованно через кадровые агентства и подрядные организации. Управление талантами, развитием персонала, компенсациями и другие кадровые процессы в этих условиях требовали гибкого и функционального цифрового решения. SAP SuccessFactors смог удовлетворить все непростые требования и заложил основу для развития функции управления персоналом, - заявил Андрей Трещук, заместитель управляющего директора TerraLink.

На данный момент каждый сотрудник НКОК получил индивидуальный профиль в SAP SuccessFactors, где хранятся его персональные данные, обозначены карьерные цели, оценки результативности и эффективности, а также будет информация по пройденным учебным мероприятиям и многое другое. Серьезно изменился процесс постановки целей, он стал более прозрачным и контролируемым. Цели сотрудников теперь четко согласованы с общей стратегией компании, руководители могут легко отслеживать этапы их выполнения. Компания также успешно использует функционал для сбора непрерывной обратной связи, теперь сотрудники и руководители в ходе регулярных встреч совместно обсуждают прогресс по выполнению целей.

Также стали доступны функции учета компенсаций и льгот, принимаются во внимание процессы должностных повышений работников и бонусные планы. Сотрудники могут вводить свои собственные табели учета рабочего времени, согласовывать отсутствие на рабочем месте. SAP HCM агрегирует все вводимые данные и производит расчет заработной платы. В этом году закончится внедрение транзакционных систем, в которых накапливаются HR-данные. Следующий шаг – подключение аналитических систем, работающих с данными из транзакционных.

Внедрение единой платформы станет фундаментом для дальнейшей перестройки и развития HR-процессов в компании. Основываясь на полученной расширенной HR-аналитике, можно будет строить и корректировать кадровые планы, принимать взвешенные управленческие решения, - отметил Евгений Теремов, управляющий директор SAP Казахстан.