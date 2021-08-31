Похитители невесты врезались в табун лошадей в ЗКО - пострадали 11 человек

Инцидент произошел вечером 30 августа на трассе Уральск - Аксай, сообщает zakon.kz.

В ДТП два автомобиля столкнулись с лошадьми, передает портал "Мой Город".

Столкновение случилось на 27-м километре автодороги Бурлин - Аксай - Жымпиты возле села Пугачево Бурлинского района.

Водитель LADA Priora допустил наезд на трех лошадей. По словам пострадавших, они украли невесту и направлялись из Уральска в Аксай. пресс-служба ДП ЗКО

В Управлении здравоохранения ЗКО добавили, что в аварии пострадали два автомобиля, в них находились 11 человек.

Четверо пострадавших: 20-летняя женщина с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и гемотороксом. 19-летняя женщина с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга. Молодой мужчина 18 лет с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и 18-летняя девушка с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и множественными ссадинами. Все они были доставлены в отделение реанимации. пресс-служба УЗ ЗКО

Также в отделении хирургии находится пострадавший мужчина 22 лет с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, переломом шейного отдела позвоночника.

Молодые мужчины, 22, 21, 19, и двое 18 лет получили различные ушибы, ссадины. Они были направлены на амбулаторное лечение. Еще один 21-летний мужчина отказался от госпитализации.

Животные погибли.