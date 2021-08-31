Трамп призвал Байдена извиниться за провал в Афганистане

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что нынешний глава страны Джо Байден в предстоящем выступлении о выводе войск из Афганистана должен извиниться перед согражданами, передает zakon.kz.

В эфире телеканала Fox Business Трамп сообщил, что, сожалений заслуживает сам факт вывод контингента США из Афганистана.

Он (Байден - ред.) должен сказать: "Я извиняюсь". Он должен принести американцам извинения, - подчеркнул бывший президент.

Бывший президент США назвал позором ситуацию на авиабазе "Довер", где в воскресенье прошла церемония передачи родственникам тел американских военных, погибших при теракте в Кабуле.

1 сентября ожидается выступление президента США Джо Байдена по Афганистану. Американский лидер подвергается серьезной критике как за само решение вывести войска, в результате чего контроль над страной перешел к "Талибану" (запрещенное в РФ движение), так и за то, каким образом происходил этот вывод. Ранее Байден неоднократно указывал, что будет еще много времени для поиска виновных в событиях в Афганистане.

Ранее сообщалось, что Пентагон заявил о завершении вывода американских войск из Афганистана. Байден решил не продлевать операцию по эвакуации людей из Афганистана, исходя из рекомендаций американских военных. В дальнейшем талибы (организация, запрещенная в Казахстане) отпраздновали вывод войск США из страны выстрелами в воздух.

Читайте также: Военные США бросили в Афганистане десятки служебных собак