После отдыха в санатории Актау на телах детей завелись неизвестные паразиты

Павлодарские врачи теряются в догадках, какой диагноз поставить двум павлодарским семьям, которые недавно приехали из Актау. Там родители с особенными детьми находились на реабилитации в санатории. А когда вернулись домой, обнаружили, что под кожей у них завелись паразиты, сообщает zakon.kz.

Анна, воспитывающая в одиночку особенного ребенка, последние два месяца живет в настоящем кошмаре. Ежедневно по три-четыре часа в ванной под горячей водой, десятки противопаразитарных препаратов и мазей. Семья привыкла спать на одноразовых пеленках, в доме почти не осталось текстиля, передает Первый канал "Евразия".

Неизвестные паразиты завелись на теле Анны и ее ребенка после недельной реабилитации в санатории Актау.

Дома я вызвала санэпидстанцию, все обработали. Выбросили мягкую мебель, игрушки, все, что не подлежит обработке. Поначалу выходило очень много, не сотнями, а тысячами. Пришлось побрить волосы на голове, потому что выходило даже с головы. Это было очень сложно переносить. мать особенного ребенка Анна Пахомова

Анна самостоятельно определила, что под верхним слоем кожи поселились три вида неизвестных паразитов. Одни по описанию похожи на червей, другие - на клопов и даже на летающих блох. Как оказалось, с приморского санатория с паразитами на теле вернулась еще одна семья особенного ребенка. Люди потеряли покой и сон.

Во что превратилась ваша жизнь сейчас? – В ад на земле. Одно дело сам страдаешь, другое - когда ребенок без того с проблемами со здоровьем. Это тяжело наблюдать. Обидно за детей. Мы не можем выявить, что это и от чего лечиться. мать особенного ребенка Анна Пахомова

В павлодарской поликлинике Анну Пахомову поначалу приняли за умалишенную, заставив даже пройти психиатрическую экспертизу. Но две жалобы на один санаторий – уже не массовый психоз. Санитарные врачи отдали пробы неизвестных паразитов на анализ. Специалисты пока не знают, от чего и как лечить зараженных.

Сегодня будем их госпитализировать. Данные детки у нас на контроле. Все необходимое с нашей стороны будет делаться. Данный случай был в санатории, мы очень обеспокоены данным фактом. пресс-секретарь управления здравоохранения Павлодарской области Эльмира Темиргалиева

Администрация здравницы в Актау от официальных комментариев отказалась. Между тем, павлодарские мамы особенных детей после постановки диагноза и получения результатов экспертиз намерены обратиться в правоохранительные органы. Зараженные школьники вынуждены пропустить начало учебного года, а женщины рискуют потерять работу. Никто не знает, сколько займет лечение от неопознанных пока паразитов.