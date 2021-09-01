Байден поздравил Токаева с годовщиной закрытия Семипалатинского полигона

Президент США Джозеф Байден поздравил Касым-Жомарта Токаева с годовщиной закрытия Семипалатинского ядерного полигона, передает zakon.kz.

Акорда сообщает, что на имя главы государства Касым-Жомарта Токаева поступило письмо президента США Джозефа Байдена

29 августа, в день 30-летия закрытия Семипалатинского ядерного полигона, от имени Соединенных Штатов Америки направляю наилучшие поздравления народу Республики Казахстан. США сохраняют приверженность дальнейшему укреплению тесного партнерства с Казахстаном, включая сотрудничество с вашим правительством по обеспечению безопасности и рекультивации территории бывшего испытательного полигона, – пишет президент США.

Джозеф Байден высоко оценил совместную работу двух стран по ликвидации оставшегося от Советского Союза наследия инфраструктуры ядерных испытаний в рамках программы Нанна — Лугара по совместному уменьшению угрозы, а также твердую приверженность Казахстана обязательствам по обеспечению ядерной безопасности и нераспространению.

Соединенные Штаты Америки гордятся дружбой с вашей страной. Я рассчитываю на продолжение сотрудничества с вами с целью полной и плодотворной реализации потенциала нашего партнерства, – говорится в письме американского лидера.