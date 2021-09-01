В Темиртау появилось два социально значимых объекта

Сразу два радостных события состоялось в городе металлургов Темиртау. Ко Дню знаний в одном из самых густонаселенных микрорайонов открылся частный детский сад на 320 мест.

Бизнес помог в решении проблемы с нехваткой мест для дошкольников, а стоимость для родителей будет доступной благодаря госзаказу. В этот же день молодым медикам вручили ключи от новых квартир, - говорится на сайте акимата Карагандинской области.

Аким Карагандинской области Женис Касымбек поздравил темиртаусцев с Днем знаний. Он поблагодарил инвесторов за вклад в развитие города.

Детский сад назвали "Академия маленьких талантов". Инициатор проекта, группа компаний "Имсталькон", следовал принципу: "Все лучшее – детям".

Детский сад красивый и уютный. Укомплектован по последнему слову дошкольного образования. Несколько групп оборудованы для детей с особыми потребностями. На территории устроены цветники и газоны.

В "Академии маленьких талантов" организованы группы с казахским и русским языком обучения. Будет преподаваться и английский язык.

Идея строительства детского сада зародилась в 2018 году, – говорит председатель Совета директоров группы компаний "Имсталькон" Иван Георгиади. – Три наших компании базируются в Темиртау. В них трудится около двух тысяч сотрудников. Сад в том числе рассчитан и на детей нашего персонала. И в целом поможет городу.

В Карагандинской области продолжают обеспечивать жильем медицинских работников. В Темиртау новоселье отпразднуют 86 семей молодых специалистов. В здании бывшего общежития для них обустроили служебные квартиры.

В области развивается здравоохранение. Наша задача не только создавать достойные условия для работы медиков, но и решать жилищный вопрос. В прошлом году выдали 250 квартир молодым специалистам, до конца этого года планируем 170. Эта работа будет продолжена. Сегодня рад выполнить приятную миссию, – отметил Женис Касымбек, вручая ключи от квартир новоселам.

В квартирах есть необходимая мебель и бытовая техника. В обустройстве помогло предприятие "АрселорМиттал Темиртау".

Мой трудовой стаж – 5 лет. В многопрофильном центре матери и ребенка города Темиртау работаю с 2019 года. До этого с семьей жил на съемной квартире. Теперь мне выделили служебное жилье. Конечно, радуемся вместе с супругой, у нас трое детей. Комнаты светлые, просторные, – поделился врач-педиатр, неонатолог Федор Бандурин.