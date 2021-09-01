Алик Айдарбаев: "КазМунайГаз" запускает нефтехимию и планирует "зеленые" проекты

Национальная компания "КазМунайГаз" в текущем году планирует запуск нескольких проектов, которые помогут диверсифицировать ее бизнес и усилить социальную поддержку регионов.

В их числе строительство завода по производству полипропилена в Атырауской области, а также опреснительный завод на месторождении Каражанбас и медицинский центр в городе Жанаозен. При этом компания в 2020 году, как и многие, пострадала от пандемии коронавирусной инфекции, падения спроса на энергоресурсы и беспрецедентно низких цен на нефть. В преддверии Дня нефтяников в интервью газете "Казахстанская правда" председатель правления АО НК "КазМунайГаз" Алик Айдарбаев рассказал о последствиях "коронакризиса", новой низкоуглеродной стратегии и дальнейшей судьбе компании.

– Алик Серикович, Вы руководите компанией в один из сложных периодов для "нефтянки": прошлогодние низкие и порой отрицательные цены на сырье, всеобщий локдаун, минимальный спрос на нефтепродукты и заморозка проектов. Какую стратегию выбрал "КазМунайГаз" для того, чтобы пережить кризис, вызванный пандемией COVID-19?

– Прошлый год, действительно, был непростым как для страны, так и для всего мирового сообщества. Пандемия коронавируса и карантинные меры оказали шоковое воздействие на мировую экономику. По оценкам экспертов, падение спроса на энергоресурсы стало крупнейшим за последние 75 лет.

Изначально прогнозы на 2020 год были весьма неутешительными. Однако у компании уже был сформирован запас прочности в предыдущие годы: мы целенаправленно сокращали долг, выводили непрофильные активы из группы и сосредоточились на основном бизнесе – добыча, транспортировка углеводородов и производство нефтепродуктов.

В начале пандемии КМГ принял антикризисный план, который позволил оперативно среагировать на внешние вызовы. Мы оптимизировали центральный аппарат на 34% и сократили бюджет 2020 года на 147 млрд тенге. При этом, компания обеспечила бесперебойность производства и не допустила сокращения производственного персонала. Благодаря этому, нам удалось сгладить негативные последствия кризиса.

И итоги 2020 года показали - мы взяли правильный курс. Чистая прибыль компании в прошлом году составила 172 млрд тенге при первоначальном прогнозе 65 млрд тенге. Мы сохранили кредитные рейтинги, снизили консолидированный долг на 488 млн долларов США и даже смогли выплатить рекордные дивиденды акционерам в размере 86 млрд тенге.

Более того, "КазМунайГаз" как социально-ответственная компания, не остался в стороне от всеобщей борьбы с пандемией. Жителям регионов и медицинским учреждениям мы оказали благотворительную помощь на сумму 6,2 млрд тенге, а с учетом крупных нефтегазовых проектов - 16,3 млрд. тенге.

– Актуальная в последние годы климатическая повестка вынудила крупнейшие нефтегазовые компании пересмотреть стратегии и ускорить реализацию экологических инициатив. В "КазМунайГазе" в 2020 году впервые заговорили о планах низкоуглеродного развития. Какие действия будет предпринимать компания в этом направлении?

– Только в прошлом году мировые инвестиции на декарбонизацию составили порядка 500 млрд долларов США. Такие мировые лидеры, как BP, Total, Eni, Shell и Equinor сделали ставку на возобновляемую и низкоуглеродную промышленность. Более того, они заявили, что будут наращивать портфель таких проектов и к 2050 году выйдут на "нулевой" уровень выбросов. Некоторые мировые гиганты намерены значительно сократить инвестиции в нефтегазовую отрасль, а BP и Total, например, практически отказались от проведения новых геологоразведочных работ.

Конечно, мы внимательно следим за всеми мировыми тенденциями в энергетическом секторе. Климатическая трансформация неизбежна для компаний нефтегазовой отрасли, в том числе и для нас. Это вопрос времени. Но мы считаем, что к данному процессу необходимо подходить системно, понимая, что это задача на несколько десятилетий.

– Европейская комиссия еще в 2019 году приняла так называемый "Зеленый пакт Европы" или план достижения нулевого уровня выбросов в странах-членах ЕС к 2050 году. В рамках данного документа планируется введение механизма трансграничного углеродного регулирования (ТУР), другими словами, платежей за "углеродный след", на импортируемую в ЕС продукцию. Отразится ли это на национальной компании?

– Мы очень внимательно отслеживаем глобальные климатические инициативы, ведь "КазМунайГаз" интегрирован в международные рынки и осуществляет экспорт своей продукции в том числе и в страны ЕС. По опубликованным данным, нефтегазовая отрасль не вошла в сферу охвата трансграничного углеродного регулирования ЕС на первом этапе. Однако мы видим значительное ужесточение системы торговли выбросами парниковых газов и расширение сферы охвата на транспортный сектор, жилищно-коммунальное хозяйство и другие. Все это, конечно, будет иметь свое отражение на структуре потребления углеводородов на европейских рынках.

Поэтому, понимая важность климатической повестки, а также возможное негативное влияние от ужесточения углеродного регулирования на финансовые результаты компании, мы приступили к разработке программы низкоуглеродного развития КМГ на десятилетний период. В ней мы проводим сценарное моделирование развития компании и определяем возможности по планомерному снижению углеродного следа. Все это также будет отражено в нашей актуализированной стратегии развития на 2022-2031 годы.

Пока в качестве "быстрых побед" мы изучаем меры повышения энергоэффективности и энергосбережения, а также несколько вариантов развития проектов возобновляемых источников энергии. Первое – это строительство соответствующих станций на производственных активах КМГ в партнерстве с ведущими международными компаниями. Второе – покупка доли в действующих активах альтернативной энергетики.

Кроме того, в спектре нашего внимания и технологии по улавливанию, утилизации и хранению углерода (CCUS), так как им отводится ключевая роль в снижении мирового углеродного следа.

Большой оборот в настоящее время набирает развитие водородной энергетики. Казахстан должен быть готов к возможному прорыву в данной сфере. В соответствии с поручением Президента страны Касым-Жомарта Кемелевича Токаева мы уже приступили к изучению перспектив по производству и использованию водорода с учетом уже имеющегося у нас потенциала.

Таким образом, "КазМунайГаз" заинтересован в создании прочных основ низкоуглеродного развития компании.

– В текущем году на производственных активах "КазМунайГаза" случились происшествия, которые привели к их остановке — это пожары на КазГПЗ и НПЗ Petromidia. Подсчитан ли ущерб? Будет ли построен новый газоперерабатывающий завод в Жанаозене?

– По Казахскому газоперерабатывающему заводу мы не раз заявляли о его высокой степени изношенности и сверхнормативной эксплуатации технологического оборудования. Посудите сами, более 90% оборудования и трубопроводов эксплуатируются со сверхнормативным сроком, более 80% контрольно-измерительных приборов и средств автоматизации превысили 6-ти кратную степень износа. Здания и сооружения эксплуатируются в течение 45 лет и также имеют высокую степень износа несущих конструкций.

В любой момент существует риск полной остановки КазГПЗ. Это, в свою очередь, может привести к остановке объектов добычи недропользователей, поставляющих сырье на переработку. Поэтому Глава государства поручил построить новый газоперерабатывающий завод в городе Жанаозен.

И мы уже начали работу в этом направлении. В этом году уже завершили работы по разработке Pre-FEED (предварительное проектирование проекта). Также планируем завершить разработку ТЭО проекта, определить стоимость строительства нового завода и начать работы по проектированию. Рассматриваются варианты реализации проекта самостоятельно либо с участием инвестора.

Что касается НПЗ Petromidia, то на данный момент специалисты проводят полную финансово-техническую оценку ущерба и устанавливают причины пожара. Компанией была оказана вся необходимая помощь и поддержка семьям погибших и пострадавших работников.

В настоящий момент на НПЗ ведутся восстановительные работы и ожидается, что производство будет возобновлено в конце сентября текущего года.

При этом хотелось бы отметить, что завод имеет полное страховое покрытие всех рисков прямой физической утраты или повреждения имущества.

– Летом этого года в Мангистауской области прошла волна забастовок работников подрядных нефтесервисных компаний. Что послужило причиной недовольства работников? Удалось ли урегулировать эти трудовые конфликты и какова в этом роль КазМунайГаза?

– Мангистауская область – важный для "КазМунайГаза" регион, которому мы всегда уделяем особое внимание. В области функционируют 18 предприятий национальной компании с общей численностью персонала более 30 тысяч работников.

В свою очередь, в периметре этих предприятий работают порядка 90 подрядных организаций, в которых трудятся 15 тысяч человек. Все это частные компании. Они участвуют в наших тендерах и выигрывают согласно правилам закупок АО "Самрук-Казына". Исходя из этого руководство подрядных компаний самостоятельно формирует размеры заработных плат своих работников.

Волнения, о которых Вы упомянули, как раз-таки имели место в основном среди работников частных сервисных организаций. Однако, будучи социально ответственной компанией, мы немедленно среагировали на ситуацию. Группа наших сотрудников постоянно находится в области для участия в переговорах между работниками и работодателями.

Мы провели анализ финансовой деятельности этих подрядных компаний. Примечательно, что 13 компаний смогли за счет внутренних резервов выполнить требования работников, в том числе по повышению заработной платы, выплате премиальных, улучшению социального пакета. То есть, они располагали такой возможностью. Вопрос лишь в том, захочет ли собственник бизнеса уменьшить свою прибыль в пользу решения социальных вопросов работников.

Еще одним "раздражителем" выступили поправки в Трудовой Кодекс, вступившие в силу в начале этого года. Суть этих поправок в том, чтобы уравнять заработные платы штатных и внештатных работников по одинаковым должностям в отдельно взятых компаниях, которые используют заемный труд. Но многие понимают их неправильно, считая, что заработная плата должна стать одинаковой во всех компаниях. На самом деле, поправки не предусматривают этого. Многие понимают это, но не все хотят воспринимать. Поэтому мы сейчас проводим большую разъяснительную работу с трудовыми коллективами.

Ну и, конечно, свою лепту в социальный климат внесла пандемия, в период которой произошло снижение доходов населения из-за падения деловой активности во многих сферах экономики. Это, в свою очередь, увеличило финансовую нагрузку на работников, занятых в нефтегазовой сфере, которые зачастую остались единственными работающими членами семей.

Как бы то ни было, "КазМунайГаз" не отстраняется от этих проблем. Мы осознаем нашу ответственность, и где нужно максимально вовлекаемся в вопросы урегулирования трудовых конфликтов. Ведем активные переговоры с собственниками этих компаний, если есть необходимость, содействуем увеличению заработных плат работников через увеличение объемов работ и повышение тарифов на их услуги. Здесь самое главное – это прозрачность со стороны владельцев сервисных компаний. Если они готовы раскрыть свою экономику, то мы всегда готовы рассмотреть варианты поддержки.

Хочу отметить, что все предприятия "КазМунайГаза" свои контрактные обязательства перед подрядными организациями выполняют своевременно и в полном объеме.

– В текущем году жители западных регионов особенно остро ощутили проблему нехватки воды. "КазМунайГаз" занимается строительством опреснительного завода и реконструкцией водовода "Астрахань-Мангышлак". На каком этапе их реализация?

– Проблема дефицита воды в Атырауской и Мангистауской областях существует давно. Поэтому "КазМунайГаз", понимая важность решения данного вопроса для жителей этих областей, реализует несколько крупных инфраструктурных проектов. Соответствующие задачи перед нами поставлены руководством страны.

Уже в этом году планируется завершить строительство опреснительного завода на месторождении Каражанбас. Ожидалось, что завод сдадут в эксплуатацию еще в 2020-м, но пандемия внесла свои коррективы - поставка оборудования осуществлялась с задержкой. В настоящее время месторождение Каражанбас использует воду для производственных и бытовых нужд из водовода "Астрахань-Мангышлак", а вскоре будет опреснять пластовую воду, добываемую вместе с нефтью. Запуск завода высвободит дополнительные 17 тыс. кубометров воды в сутки для местного населения.

Еще один масштабный проект – реконструкция самого водовода "Астрахань-Мангышлак", которая ориентировочно продлится до 2024 года. Это позволит увеличить его пропускную способность со 110 до 170 тыс. кубометров в сутки, что покроет существующую нехватку пресной воды, а также будущие потребности как со стороны промышленных предприятий, так и населения Атырауской и Мангистауской областей. Кроме того, будет обновлено изношенное оборудование. Стоимость проекта предварительно оценивается в 110 млрд тенге. В настоящее время разработано технико-экономическое обоснование, получено положительное заключение госэкспертизы и планируется разработка проектно-сметной документации.

Также в 2023 году мы планируем завершить строительство опреснительного завода в поселке Кендирли мощностью 50 тыс. кубометров в сутки, который покроет дефицит водопотребления в Жанаозене.

– Пожалуй, самые масштабные проекты за последние годы КМГ осуществляет в нефтехимии. Это большая заявка на диверсификацию бизнеса. При этом, данное направление тесно связано с текущей деятельностью компании – добыча углеводородов, которые используются в качестве сырья.

– В этом году мы завершаем строительство завода по производству полипропилена, который позволит производить 500 тыс. тонн продукции ежегодно – это 20 млн мешков полипропилена в гранулах. Реализация проекта была начата по поручению Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева.

Полипропилен – уникальный продукт, который широко применяется в машиностроении, медицине, электротехнике, при производстве упаковочных материалов, тары, труб, оргтехники, бытовой электроники и товаров народного потребления. Завод будет выпускать 11 марок полипропилена, но возможности предприятия позволяют увеличить ассортиментный ряд до 65 марок. Запуск завода мы ожидаем в 2022-м.

Хотел бы отметить, что с момента как КМГ стал управлять проектом в середине 2018 года, мы достигли существенного прогресса в его реализации – за три года он вырос с 6% до 90%.

Параллельно мы работаем над проектами по производству полиэтилена и бутадиена. 90% всей продукции пойдет на экспорт, потребителями станут страны Европы, Ближнего Востока, Китай, Россия. Остальные 10% обеспечат внутренний рынок Казахстана. Преимуществом завода является удобное географическое расположение и выгодная цена закупа сырья.

Нефтехимические проекты, как полипропилен и полиэтилен, новые для нашей страны. Они помогут развитию, как КМГ, так и всей экономики. Например, одно рабочее место в нефтехимии создает до 7 рабочих мест в смежных отраслях, а один вложенный доллар дает прирост в 2-3 доллара в экономике.

– Планирует ли компания сместить акцент с добычи нефти на производство продукции с более высокой добавленной стоимостью?

– "КазМунайГаз" был и остается нефтегазовой компанией, то есть, сохраняет фокус на добыче, переработке, транспортировке и маркетинге нефти.

Как показывают аналитические исследования мирового рынка нефти, спрос на "черное золото" в количественном выражении будет увеличиваться, хоть и будет снижаться в структуре потребления за счет роста альтернативных источников энергии. По прогнозам, к 2045 году нефть останется доминирующим топливом с долей мирового спроса в 27,5%. Это на 4% меньше, чем в 2019 году, но, тем не менее, выше доли газа и угля. Поэтому мы намерены увеличить объемы добычи нефти в ближайшей перспективе до 24 млн тонн в год.

В то же время, мы будем осваивать новые направления, но сконцентрируемся на устойчивом развитии - поступательном снижении углеродоемкости производства и диверсификации активов через нефтегазохимию.

– Спасибо за интересное интервью.

– Благодарю за проявленный интерес. Пользуясь случаем, хочу поздравить работников нефтяной, газовой и топливной сферы Казахстана с профессиональным праздником, который отмечается, традиционно, в первое воскресенье сентября. Хочу искренне поблагодарить их за труд и слаженную работу в непростых условиях, в которых все мы оказались в последние два года. Желаю коллегам крепкого здоровья и профессиональных успехов!