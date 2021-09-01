Антуан Гризманн вернулся в "Атлетико"

Нападающий испанской Барселоны Антуан Гризманн перешел в мадридский "Атлетико", передает zakon.kz.

Француз перебрался в стан своей прежней команды на правах аренды, с возможным продлением до конца 2022 года, сообщает fcbarcelona.

Необходимо отметить, что игрок сборной Франции уже играл в Атлетико, пока, два года назад не перешел в Барселону, за рекордные 120 000 000 евро. 30 летний Гризманн в футболке Барсы провел 102 матча.

По данным издания, стоимость Антуана Гризмана на футбольном рынке снизилась в два раза, он сейчас оценивается в 60 миллионов евро.

Куандык Шынасилов