Особый порядок формирования цен на лекарства во время карантина примут в РК

Министерство здравоохранения подготовило приказ, которым вносятся изменения в правила регулирования, формирования предельных цен и наценки на лекарственные средства, а также медицинские изделия в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, сообщает zakon.kz.

Так, говорится, что в период ограничительных мероприятий, в том числе карантина, введения чрезвычайного положения, возникновения чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера на территории РК, осуществляется особый порядок формирования предельных цен на лекарственные средств в рамках ГОБМП и в системе ОСМС.

При особом порядке формирования предельных цен на лекарственные средства уполномоченный орган направляет в государственную экспертную организацию список лекарств для формирования предельных цен на торговые наименования в рамках ГОБМП и в системе ОСМС, в соответствии с регрессивной шкалой наценок, установленной в правилах, наценкой единого дистрибьютора от фиксированной цены, установленной пунктом 71, - говорится в документе.

При этом из правил исключаются пункты, предусматривающие оптовые и розничные наценки на лекарства при особом порядке.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 14 сентября.