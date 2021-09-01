В ЗКО открыли первую школу "Fizmat Primary Uralsk"

В честь 30-летия независимости Казахстана НАО "Республиканская физико-математическая школа" открыла первую в регионах школу сети "Fizmat Primary Schools".

Школа использует авторскую программу Fizmat Primary, разработанную в РФМШ и включающую элементы сингапурской математики, робототехники, искусства в формате STEAM и блочного программирования на языке Scratch. Формат primary school позволяет концентрироваться на обучении и воспитании учеников начальных классов (1-6 кл.) раздельно от старшеклассников.

Кроме основных предметов, в школе дети будут вовлечены в дебаты, олимпиады, шахматы и творческие кружки. По результатам конкурсного отбора в школу приняты 65 учащихся в 1-ый и 2-ой классы. Всего в конкурсе участвовали 358 претендентов.

Специально на открытие школы прилетел председатель правления НАО "РФМШ" Габит Бекахметов.

Согласно достигнутой в 2020 году договоренности, сегодня в Уральске открывается школа у которой очень богатая история и специализированная методика преподавания. Благодарю акционеров компании за поддержку региона. Символично, что одним из отцов-основателей РФМШ считается доктор физико-математических наук, академик, ветеран войны, наш земляк А.Д.Тайманов. РФМШ известна в Казахстане и за его пределами своими выпускниками, среди которых много известных бизнесменов и государственных служащих. В ЗКО много талантливых детей и я рад, что у тех, кто прошел конкурс, появилась возможность учиться в одной из самых современных школ Казахстана. Уверен, что филиал Fizmat Academy повысит конкуренцию и уровень преподавания среди школ ЗКО, - сказал на открытии школы аким Западно-Казахстанской области Гали Искалиев.

"Наша школа является неотъемлемой частью семьи РФМШ. Со временем Fizmat Primary в Уральске станет центром инноваций и трендов в преподавании предметов STEAM в начальной школе. У нас очень хороший педагогический состав по всем предметам – это и опытные педагоги с 30-летним стажем, и молодые учителя, обучившиеся за рубежом. Обучение ведется на русском и казахском языках, но по факту – на трех, так как английский язык играет важную роль в нашей школе", – рассказал директор Fizmat Primary Uralsk Азамат Керейбаев.

На следующий год школа увеличит количество учеников.