Разбился вертолет ВМС США: пять человек пропали без вести

1 сентября 2021, 12:33
Фото: pixabay.com

У берегов города Сан-Диего (штат Калифорния) разбился военный вертолет США, передает zakon.kz.

Пять членов экипажа пропали без вести, сообщает ABC News со ссылкой на представителя береговой охраны США.

Вертолет MH-60S совершил штатный вылет с борта авианосца Abraham Lincoln ранее 31 августа. Он упал в воду примерно в 110 километрах от берега Сан-Диего в 16.30 по местному времени. Сейчас на месте крушения проводятся поисково-спасательные работы, – говорится в сообщении Lenta.ru.

По данным береговой охраны, одного человека удалось найти. Военно-морской флот США также подтвердил, что один член экипажа был спасен, а поиски других продолжаются.

8 августа одномоторный самолет потерпел крушение и рухнул на жилой дом в городе Виктория в американском штате Миннесота. По словам очевидцев, самолет буквально начал рассыпаться на части еще в воздухе, а после столкновения с жилым домом загорелся. При крушении самолета на земле никто не пострадал — по данным СМИ, в момент происшествия в доме никого не было. Предположительно, на борту небольшого самолета модели Mooney M20 находились два человека. По словам шерифа местной полиции, из находившихся на борту никто не выжил.


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