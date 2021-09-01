Деятельность водителей такси и курьеров нуждается в содействии государства - Токаев

1 сентября 2021, 13:15
Фото: pixabay.com

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил, что новые сферы занятости, такие как водители такси и курьеры, нуждаются в содействии государства с точки зрения социального и медстрахования, передает корреспондент zakon.kz.

Формирование эффективной экосистемы на рынке труда. Пандемия привела к значительной трансформации рынка труда. Прежде всего это стремительное развитие удаленного формата работа. Новая тенденция набирает обороты на фоне проявления множества новых профессий, автоматизации и цифровизации множества процессов, - объяснил Токаев.

По его словам, в таких реалиях личную конкурентоспособность может обеспечить только неоднократная переквалификация и освоение новых профессий.

Глава государства отметил, что необходим закон о профессиональных квалификациях, который должен регулировать вопросы признания квалификаций и стимулировать работников совершенствовать компетенции.

Тотальная цифровизация привела к новым формам занятости на основе интернет-платформ. Яркий пример этого - водители такси, курьеры и другие. Эта сфера нуждается в содействии государства с точки зрения социального и медстрахования, пенсионного обеспечения, налогообложения, - заключил Токаев.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан


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