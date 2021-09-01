Некоторые районы Алматы останутся без горячей воды

Ряд жилых массивов Алматы временно отключат от горячей воды из-за подготовки ТЭЦ-2 к отопительному сезону, передает zakon.kz.

Как сообщают "Алматинские тепловые сети", из-за проводимых ремонтных работ несколько жилых массивов Алматы будут временно отключены от горячего водоснабжения.

С 14-ти до 20-ти часов текущих суток горячая вода не будет поступать в жилые дома и иные здания в микрорайонах "Айнабулак" и "Дорожник", а также в контуре улиц

ВОАД - Тимирязева - Яссауи - Рыскулова, - говорится в сообщении.

По информации специалистов АО "АлЭС", восстановление горячего водоснабжения будет происходить поэтапно по мере заполнения трубопроводов теплоносителем.

Просим жителей и гостей города с пониманием отнестись к временным неудобствам, - обратились к горожанам на предприятии.