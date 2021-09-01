На матчи "Барыса" пустят не всех

3 сентября матчем против Салавата Юлаева начнет регулярный сезон в КХЛ хоккейный клуб "Барыс", передает zakon.kz.

Но попасть на этот матч суждено не всем болельщикам.

Решением Межведомственной комиссии при Правительстве РК разрешено проведение домашних матчей "Барыса" в КХЛ с присутствием зрителей при заполняемости трибун до 30 процентов от вместимости арены с применением приложения ASHYQ, - отмечается на странице клуба в Instagram.

Поддержать и поболеть за любимую команду смогут только те болельщики, которые имеют "зеленый" статус. В этот список войдут лица, прошедшие вакцинацию, имеющие отрицательный ПЦР-тест на актуальную дату (не позднее 72 часов до начала встречи), а также переболевшие Covid-19 в течение последних трех месяцев.

Также сотрудники службы безопасности "Барыс Арены" имеют право не запускать на ледовую арену людей, имеющих признаки респираторных инфекций (кашель, насморк, температура тела выше 37 градусов).

Тем временем, в кассах "Барыс-Арены" уже начались продажи билетов на четыре домашних матча наших хоккеистов. Самые дорогие билеты стоят 5000 тенге на встречу с Салаватом Юлаевым, а более экономные варианты обойдутся в 900 тенге.

Напомним расписание матчей ХК "Барыс": 3 сентября Барыс – Салават Юлаев (19:30) 5 сентября Барыс – Металлург (17:00) 8 сентября Барыс - Амур (19:30) 11 сентября Барыс – Спартак (17:00)

Куандык Шынасилов