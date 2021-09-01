Срок уплаты ИПН для лиц частной практики истекает 6 сентября

1 сентября 2021, 15:17
Фото: zakon.kz / Павел Михеев

6 сентября 2021 года истекает срок уплаты ИПН по доходам лиц, занимающихся частной практикой (частных нотариусов, частных судебных исполнителей, адвокатов, профессиональных медиаторов). Об этом напомнили в Департаменте государственных доходов по Алматы, сообщает zakon.kz.

Речь идет о доходах, полученных в августе 2021 года.

Ознакомиться с информацией по срокам уплаты налогов и платежей и представления налоговой отчетности в 2021 году можно в налоговом календаре.


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